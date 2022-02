ReputationUP acquisisce nuovi uffici a Miami, nuovo passo per l’espansione internazionale

L'azienda numero 1 nella reputazione online aggiunge una nuova sede alle altre quattordici sedi presenti in Europa, Nord America e Sud America

Milano, 17 Febbraio 2022. ReputationUP, societá leader nella gestione della reputazione online, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel confermare la sua presenza internazionale.

L'azienda ha infatti acquisito alcuni uffici a Miami, città rinomata per la solidità nel campo degli affari.

La compagnia sbarca sulla costa est degli Stati Uniti per fornire assistenza ad aziende e privati nel settore della reputazione online e della privacy digitale.

Un'espansione fisica che consolida ReputationUP come leader mondiale nella reputazione online.

“La nuova sede è il risultato dell'impegno e della perseveranza di tutti questi anni”, rivela Andrea Baggio, CEO EMEA.

Le sedi di ReputationUP

Andrea Baggio ha iniziato il suo progetto in due piccole città, Castellón de la Plana (Spagna) e Castelfranco Veneto (Italia).

Vent'anni dopo ReputationUP è una felice realtà che opera in tutto il mondo, con sedi in quattordici paesi in Europa, Nord America e Sud America.

“Operiamo in una prospettiva multiculturale e risolviamo qualsiasi crisi reputazionale”, spiega Juan Ricardo Palacio, CEO America.

Il team di ReputationUP è infatti composto da professionisti provenienti da ben 26 diversi paesi, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per informazioni su un caso specifico, gli esperti in reputazione rispondono entro le sei ore, con la possibilitá di contattarli via e-mail o telefono.

A chi si rivolge ReputationUP?

ReputationUP si caratterizza per i suoi servizi Premium rivolti ad aziende, professionisti, VIP e amministratori.

La compagnia di reputazione copre l'intero funnel dell'Online Reputation Management: pulizia, monitoraggio, protezione e miglioramento.

"L'obiettivo è aiutare i brand a gestire la loro reputazione online, la privacy e l'immagine, oltre a identificare la concorrenza o gli hater", afferma ancora Baggio.

Il team di ReputationUP è specializzato nelle seguenti aree:

● Campagne politiche;

● Risk Analysis;

● Cyber intelligence;

● Control Room;

● Stop Sextortion;

● Reputazione finanziaria;

● Reputation Score.

Il nuovo sito web di ReputationUP

Nello stesso mese, ReputationUP ha aggiornato il proprio sito web, con un'immagine più corporate, elegante e sobria, allineata ad un target esclusivo come politici o grandi aziende.

Il team mette a disposizione le proprie conoscenze a vantaggio degli utenti, affinché possano sfruttare tali risorse in ambito di crisi online, reputazione finanziaria, privacy digitale, ecc.

L'aggiornamento del sito web fa parte dell'evoluzione dell’azienda, in una prospettiva ancora più orientata al cliente.

ReputationUP opera nel settore della reputazione online da più di vent'anni, e ora la sua espansione internazionale continua con la nuova sede di Miami.