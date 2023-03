Resident Evil 4 Remake, nuovo trailer e demo gratuita in arrivo

Durante l'ultimo State of Play di PlayStation Capcom ha svelato nuovi dettagli sull'imminente uscita del remake di Resident Evil 4. L'ultimo trailer ha fornito agli spettatori un assaggio di Leon S. Kennedy mentre esplora nuovi ambienti, uno scambio con Jack Krauser e altro ancora. Oltre a questi dettagli sul gameplay, il trailer ha anche annunciato un'imminente demo per Resident Evil 4 e ha confermato che la modalità "The Mercenaries" tornerà come DLC gratuito dopo il lancio. Resident Evil 4 sarà disponibile il 24 marzo 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il trailer ha anche annunciato alcune esperienze legate a questo remake e alcuni dettagli sul supporto post lancio da parte di Capcom, a cominciare dall'imminente demo gratuita per provare il gioco prima che sia disponibile negli store. Anche la modalità sfida "The Mercenaries", parte integrante del gioco originale per GameCube, tornerà come DLC post lancio gratuito. Ulteriori informazioni sui tempi di pubblicazione della demo e del DLC "The Mercenaries" saranno condivise in un secondo momento. Oltre alla Standard Edition di Resident Evil 4, è disponibile per il preordine una "Deluxe Edition". La Deluxe Edition include contenuti di gioco aggiuntivi, tra cui costumi, armi, una mappa del tesoro e altro ancora. Coloro che preordineranno la Standard Edition riceveranno ricompense in game, tra cui "Valigetta dorata" e "Ciondolo: Munizioni pistola", mentre i preordini della Deluxe Edition includono anche "Valigetta classica" e "Ciondolo: Pianta verde". Questi oggetti di personalizzazione offrono abilità di gioco specifiche se equipaggiati. Inoltre, è stato anche annunciato che dopo il lancio sarà disponibile un download per giocare in VR al gioco, con PS VR2 per PS5.