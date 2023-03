Resident Evil Village si aggiorna alla realtà virtuale per il lancio di PS VR2

Capcom ha lanciato la VR Mode di Resident Evil Village, ora disponibile insieme al lancio di PlayStation VR2 come contenuto scaricabile gratuitamente per tutti i possessori delle versioni PlayStation 5 del gioco base e di Resident Evil Village Gold Edition. Una demo della VR Mode di Resident Evil Village è ora disponibile per il download sul PlayStation Store. Capcom ha reso noto anche che è ufficialmente iniziato anche lo sviluppo della VR Mode di Resident Evil 4. Questo contenuto per PlayStation VR2 sarà disponibile come DLC gratuito per il remake di Resident Evil 4, che uscirà il 24 marzo 2023 su PC e console. La VR Mode di Resident Evil Village sfrutta le cartteristiche di PlayStation VR2, come il display HDR 4K del nuovo visore e alla tecnologia di tracciamento oculare. L'atmosfera è ulteriormente migliorata da effetti audio 3D che aggiungono consistenza all'ambiente e consentono agli ascoltatori di sentire gli orrori che si nascondono dietro ogni angolo. I nuovi controller VR Sense consentono ai giocatori di interagire con l'ambiente circostante con movimenti naturali che rispecchiano i movimenti sullo schermo di Ethan. Questi input intuitivi permettono di bloccare gli attacchi nemici sollevando le braccia di Ethan, di ricaricare le armi da fuoco con azioni realistiche e di esplorare tenendo in mano una mappa. I giocatori possono anche impugnare due armi, conservare e recuperare oggetti all'interno del cappotto di Ethan ed eseguire una serie di altri gesti tattili come aprire le porte e curare le ferite con bottiglie di medicinali. La VR Mode di Resident Evil Village include anche un Tutorial VR e le modalità Shooting Range per allenarsi a sparare.