Resistenza, Danilo Gruppi (ex Cgil): "Mio post su La Russa? Tira brutta aria, bisogna reagire"

"Bisogna reagire con forza alla brutta aria che tira nel paese". Così Danilo Gruppi, ex segretario generale della Cgil Bologna, torna sul suo post su Facebook ("La Russa è la dimostrazione più evidente che nel '45 ne furono stesi troppo pochi') sulle parole del presidente del Senato sull'attacco partigiano di via Rasella.

"Scrivendo - dice in un'intervista all'Adnkronos - mi rendevo conto di aver postato una frase forte, ma io sono nato e cresciuto a Marzabotto e basta il nome del luogo dove sono nato e cresciuto per suscitare in me una posizione molto, molto radicale tanto più quando proviene da una carica istituzionale così alta".

Frasi quelle di La Russa, secondo il quale in via Rasella furono uccisi musicisti pensionati e non soldati nazisti, "che fanno seguito al discorso sul risultato elettorale del premier Giorgia Meloni che aveva un chiaro ed evidente senso di rivincita", osserva Gruppi. "Penso - prosegue - che vi sia una gravissima sottovalutazione di quello che sta succedendo nel paese e penso che bisogna rispondere pane al pane, vino al vino, senza timore". Oggi "sembra che dobbiamo scusarci per il nostro passato - ribatte - mentre ci sono persone che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e questi squallidi personaggi fanno strame della Costituzione sulla quale hanno giurato". E "quindi - conclude - bisogna reagire".