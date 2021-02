Ressa intorno a Salvini, Galli bacchetta i giornalisti

(Adnkronos)

Massimo Galli contro gli assembramenti dei giornalisti. L'infettivologo del Sacco, in collegamento con la trasmissione 'L'aria che tira' su La7, non ha nascosto il disappunto per le scene mostrate in televisione: una folla di cronisti, fotografi e cameraman intorno al leader della Lega. "Mi colpisce tutte le volte vedere queste scene, dottor Galli ha visto?", ha chiesto la conduttrice Myrta Merlino rivolgendosi al direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "Sì che li ho visti, qui insomma c'è qualcuno che crede di essere immune e che crede che le infezioni non interessino i giornalisti. Altrimenti cosa devo pensare?", è stato il commento di Galli, che poi ha aggiunto: "Certo, è lavoro e capisco. Ma non esiste".