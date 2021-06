'Restart metabolico', il nuovo libro di Danilo De Mari

Divano, televisione e cibi altamente processati. Questi ed altri nemici giurati sono i temi al centro di “Restart metabolico”, il nuovo libro (edito da Longanesi) del Dottor Danilo De Mari presentato al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, che mostra come riacquistare la forma e tornare in salute in soli 31 giorni. “Quante volte, dopo aver mangiato, ci sentiamo gonfi e ancora affamati? Non è fame nervosa, ma il modo in cui il corpo esprime il suo bisogno di vitamine, sali minerali e nutrienti. Il cibo che portiamo in tavola ha ormai perso quasi per intero il proprio patrimonio di principi nutritivi e ci assicura solo un bel carico di calorie, che si depositano in cuscinetti di grasso. Ingrassiamo morendo di fame”, ha affermato il Dott. De Mari durante la presentazione.

“Ma non è tutto. Le nostre vite frenetiche -ha proseguito il Dott. De Mari- ci fanno accumulare tossine che inducono stati di infiammazione cronica, stress ossidativo e acidità, mentre lo stress psicologico ci spinge a reprimere le emozioni negative: rabbia, paura, tristezza e senso di colpa ci intasano, spesso spingendoci a mangiare ancora peggio. Con il mio metodo innovativo si può perdere peso ed eliminare gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione, dolori addominali, stanchezza, mancanza di concentrazione e irritabilità”.

Il Dott. De Mari è un farmacista esperto in fitoterapia. Ha deciso di laurearsi in farmacia per aiutare le persone attraverso la conoscenza delle molecole chimiche, convinto che esistesse una medicina per ogni male. Ben presto si è reso conto che questo approccio era riduttivo rispetto alla complessità dell’essere umano. Per questo -con convegni e formazioni- ha iniziato a divulgare elementi di fitoterapia, nutrizione e stile di vita in una visione integrata a professionisti e addetti ai lavori. Da circa cinque anni, attraverso i social ed eventi dal vivo, presenta la visione integrata della salute, trasformando in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, quei concetti che risultano difficili e noiosi.