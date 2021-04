Restyling, web marketing e un’offerta “al passo coi tempi”. Il NLT di Smart Rent Italia controtendenza a +10%

Il Covid non risparmia neanche il settore del noleggio a lungo termine, che nel 2020 perde in media quasi il 25%. Ciccimarra (Smart Rent Italia): “Necessario non solo rivedere l’offerta, ma l’intero asset delle aziende di settore”

Roma, 21 aprile 2021 - Il Covid non ha risparmiato neanche il noleggio a lungo termine. Il settore ha chiuso il 2020 con una contrazione di mercato di quasi il 25%, riuscendo comunque a reagire meglio del noleggio a breve termine, che ha perso quasi il 51% rispetto all’anno precedente (dati Quattroruote).

Per contrastare quella che sembra essere a tutti gli effetti la peggior crisi economica degli ultimi decenni, molte aziende hanno risposto con un cambio di passo, puntando sulla tecnologia e su una riorganizzazione dell’offerta.

“Questa strada si è rivelata decisamente una buona scelta, al punto che, nonostante il trend in lieve calo del nostro settore, noi abbiamo registrato un +10%. – Commenta Domenico Ciccimarra, Fondatore e Middle Manager di Smart Rent Italia – In quest’ultimo anno sono cambiate molte cose e due in particolare hanno influito sul mercato: una minor disponibilità di denaro da parte di molti consumatori e nuove abitudini di acquisto, che diventano sempre più digitali. Partendo da questa nuova consapevolezza, abbiamo deciso di ‘aggiornare’ la nostra azienda partendo in primo luogo da un restyling dell’identità visiva, e puntando molto sulla digitalizzazione, supportata da campagne di web marketing”.

Negli ultimi mesi, infatti, Smart Rent Italia, azienda specializzata nel noleggio a ungo termine di auto e veicoli commerciali, ha ridisegnato il suo logo, aggiornato il proprio sito web, rendendolo più completo ed user friendly, ma senza dimenticare di aggiungere un “tocco umano e personale”, che da sempre contraddistingue l’azienda dalla concorrenza. Inoltre, oltre ad una scelta interessante di auto elettriche, la flotta si è arricchita di automobili e furgoni a noleggio lungo termine a chilometri zero, la cui richiesta è in costante crescita poiché si tratta di vetture in grado di coniugare risparmio ed affidabilità.

“Si tratta di una formula che consente di risparmiare rispetto alla scelta di veicoli nuovi, scongiurando tutti i timori comunemente legati alle auto usate, cioè che possano dare dei problemi e, nel lungo periodo, rivelarsi ben più costose di quelle nuove. – Prosegue Ciccimarra – I veicoli proposti da Smart Rent Italia sono tutti in ottimo stato e performanti, e quindi non vi è da aver timore. Inoltre, nella rata di noleggio a lungo termine è inclusa anche la manutenzione del mezzo, ordinaria e straordinaria, oltre a bollo, assicurazione e assistenza stradale. Questo vuol dire poter beneficiare di un prezzo più basso, senza alcun pensiero o controindicazione. Altra novità che abbiamo introdotto è la possibilità di prendere auto e veicoli commerciali a noleggio a lungo termine, ma per un periodo più breve, di appena due anni. È indubbio che per restare competitivi sul mercato bisogna essere ‘al passo coi tempi’, e oggi il mercato chiede maggior flessibilità, la possibilità di scegliere tra più opzioni e, magari, di risparmiare. Il tutto, ovviamente, passando per il web, che oggi è il primo strumento di contatto con il cliente”.