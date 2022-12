Reuters accusa Binance di riciclaggio di denaro

Non sembrano diminuire di intensità le tensioni tra una parte dell’opinione pubblica e gli operatori del settore cripto. Ad alimentare la polemica è un’inchiesta pubblicata dall’agenzia di stampa Reuters, che accusa l’exchange Binance di aver violato le norme anti-riciclaggio in vigore negli Stati Uniti. Stando a quanto riportato da Reuters, inoltre, i legali della piattaforma si sarebbero riuniti a più riprese con i tecnici del Dipartimento di Giustizia per trovare la soluzione ad un problema che coinvolgerebbe centinaia di migliaia di investitori.