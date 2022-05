Revolut, boom di utenti over 55 in Italia: +550% in un anno

Contro una media di crescita del 57%. Forte incremento anche per il numero di transazioni (+590%) e per l'importo speso (+660%).

Revolut nell'ultimo anno ha visto un aumento del 550% del numero di utenti italiani di età compresa tra i 55 e i 74 anni che hanno iniziato a utilizzare l’app, a fronte di una crescita media degli utenti nel Paese del 57%. Lo comunica la società in una nota.

I dati, si legge, mostrano che anche i consumatori 'silver' stanno utilizzando la super app finanziaria in modo significativo e per molti usi diversi. Il numero di transazioni degli utenti italiani di età compresa tra 55 e 74 anni che utilizzano Revolut è aumentato del 590% circa, mentre l'importo speso nell’ultimo anno registra un aumento di circa il 660%. Inoltre, i clienti silver trovano la fintech accessibile, acquistano articoli e servizi sia in negozio sia online, anche se i dati 2022 mostrano che la fascia 55-64 effettua circa 3 acquisti su 4 in negozio, mentre la fascia 65-74 acquista in negozio 4 volte su 5. I clienti 55+ utilizzano Revolut principalmente presso i supermercati. Nei primi quattro mesi del 2022 la fascia d’età 55-64 ha speso in media 745 euro circa a persona utilizzando l'app di Revolut, con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. I clienti 65-74, invece, hanno speso circa 700 euro, con una crescita rispetto allo scorso anno del 13%. Inoltre, con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, i silver traveller approfittano della possibilità offerta dal fintech di spendere all’estero senza commissioni: nei primi quattro mesi del 2022 la fascia d’età 55-64 ha speso 530 euro in media fuori dall’Italia e la fascia 64-75 non è da meno, con una spesa media di 470 euro a persona.

"La nostra app - ha commentato George Grumbar, Head of Customer Affairs di Revolut - è incredibilmente facile da usare e ne siamo molto orgogliosi. I clienti possono creare un account Revolut in 60 secondi e, se hanno bisogno di aiuto, offriamo un servizio di chat online sicuro all'interno dell'app, che connette i nostri clienti a persone reali. Data la maggiore fiducia nei servizi finanziari online e basati su app degli ultimi due anni, la tendenza a utilizzare meno contante e la comprensione delle misure di sicurezza e della protezione dalle frodi, prevediamo una crescita significativa in tutte le fasce d’età", ha concluso.