Revolut lancia la sua banca in Italia

Da oggi Revolut ha reso operativa la sua licenza bancaria europea specializzata in Italia. Lo annuncia la società, specificando come i depositi dei clienti italiani che passeranno a Revolut Bank saranno protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Il passaggio, ricorda la nota, permette di ottenere servizi aggiuntivi dall'interno dell'app e il processo di aggiornamento richiederà solo pochi minuti. Ad oggi, Revolut ha oltre 650.000 clienti in Italia e "l’azienda è fiduciosa - si legge nella nota - che la protezione sui depositi, insieme all'ampia gamma di prodotti e servizi, assicurerà ai clienti in Italia più controllo, valore e sicurezza rispetto alle banche tradizionali".

"Revolut è l'azienda fintech che cresce più rapidamente in Europa perché mettiamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Il design del nostro prodotto non è secondo a nessuno, non abbiamo costi nascosti e costruiamo costantemente prodotti finanziari nuovi e innovativi", commenta Joe Heneghan, Chief Executive Officer di Revolut Bank. “Il lancio della banca in Italia fornirà un maggiore livello di sicurezza e fiducia per i nostri clienti e ci consentirà di lanciare una serie di nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro", continua Heneghan.