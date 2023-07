Revolut punta a Italia per strategia crescita 2023, al via campagna su mass media

L'Italia è il mercato chiave per la strategia di crescita di quest'anno e dei prossimi di Revolut. Nel nostro Paese l'app ha 1,3 milioni di clienti ed è la terza app bancaria più scaricata in Italia nei primi cinque mesi del 2023. E ora coltiva l'ambizioso obiettivo è diventare ora la numero uno.

Per raggiungere questo risultato, fa sapere Revolut, l'Italia è stata scelta come primo Paese del Sud Europa a lanciare la nuova campagna di brand dell'azienda, live su diversi mass media dal 18 giugno scorso. La campagna, che comprende anche la Tv, vuole portare Revolut e i suoi vantaggi nelle case di milioni di italiani, mostrando nuove opportunità gratificanti relative al denaro che in passato sono state troppo costose, complicate o di difficile accesso, ma che ora sono finalmente a disposizione di tutti. La crescita in Italia sarà supportata da un investimento di 10 milioni di euro, raddoppiato rispetto ai 5 milioni investiti nel 2022.

“Vogliamo che gli italiani sappiano come Revolut facilita la gestione del denaro per tutti: inviare denaro a un altro utente Revolut è immediato e gratuito, effettuare un bonifico istantaneo Sepa è gratuito, pagare tasse e bollette con pagoPa non ha commissioni, pagare e prelevare denaro in valuta locale, quando si viaggia, è senza costi nascosti", ha commentato Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut. "Siamo diversi da tante banche tradizionali ed è per questo che pensiamo di essere sulla strada giusta per diventare il conto primario, e preferito, di molti italiani. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di raddoppiare i nostri sforzi nel Paese", ha concluso.

Il lancio del piano 'Ultra' - Nei giorni scorsi Revolut ha lanciato il suo nuovo piano di abbonamento 'Ultra'. Con oltre 430.000 persone in lista d'attesa nel Regno Unito e in Europa, questo nuovo piano di alto livello vanta vantaggi eccezionali e mira a plasmare una nuova categoria di lusso. Con il piano di abbonamento viene infatti fornita una carta placcata in platino assieme a un esteso elenco di vantaggi d'élite tra cui rimborsi, coperture mediche, migliori limiti di investimento e abbonamenti con partner come Financial Times, NordVpn, WeWork e altri, trasferimenti di denaro internazionali illimitati senza commissioni, cashback dell'1,2% su Revolut Pro, e supporto per i membri Ultra 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come ha spiegato Tara Massoudi, General Manager Premium Products di Revolut, "un numero crescente di nostri clienti è interessato a viaggi, lifestyle e prodotti di investimento che offrono esperienze di alto livello. Tale segmento sta ridefinendo il lusso, rendendolo più funzionale e presente nella vita di tutti i giorni. Questi clienti vogliono costruire un reddito passivo costante, ma anche godersi la vita, tenersi aggiornati sulle ultime tendenze e viaggiare per il mondo. In risposta a tali necessità stiamo lanciando questo nuovo abbonamento su misura che immaginiamo come il miglior compagno di viaggio e stile di vita. Revolut ha messo insieme un'offerta seconda a nessuno in Europa. Questa carta unica e il piano di abbonamento sono stati progettati per coloro che amano le cose belle della vita", ha concluso Massoudi.