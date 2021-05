Riaperture Italia, il calendario del governo

Riaperture di palestre, centri commerciali nei weekend ma anche bar e ristoranti al chiuso e allentamento del coprifuoco in Italia. Il governo, in attesa del via libera in Consiglio dei ministri, ha stilato la sua 'roadmap' delle prossime aperture contenute nel nuovo dl. Ecco il calendario, per ora non definitivo, per le attività e lo stop al coprifuoco:

18 maggio: prolungamento coprifuoco fino alle 23

22 maggio: riapertura anche nei weekend dei centri commerciali, riapertura degli impianti di risalita in montagna

24 maggio: riapertura delle palestre

1 giugno: riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso (fino alle 18)

7 giugno: prolungamento del coprifuoco fino alle 24

15 giugno: tornano le feste di matrimonio: allo studio il numero massimo di invitati dotati di con green pass. Riaprono anche parchi tematici e lunapark.

21 giugno: stop al coprifuoco

1 luglio: riaprono sale giochi, bingo, corsi di formazione in presenza, centri sociali e culturali.