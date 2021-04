Riaperture, Meloni: "Basta coprifuoco"

"Il coprifuoco confermato rappresenterebbe l’ennesima stangata a tutto il tessuto economico italiano". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. "Basti pensare al turismo: nel caso questa restrizione dovesse essere prorogata fino al 31 luglio, chi mai passerebbe le vacanze in Italia sapendo che ad una certa ora dovrà obbligatoriamente tornare nella propria stanza d’albergo?", chiede la leader di Fdi. "Gli italiani hanno rispettato le regole per più di un anno in maniera impeccabile, ma così stanno arrivando all’esasperazione. Ancora una volta la sinistra e il Movimento 5 Stelle dettano la linea in questo governo e bloccano l’Italia. Basta coprifuoco", aggiunge.