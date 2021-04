Riaperture scuola, in presenza 50-75% in zona rossa

Dal 26 aprile, scuola in presenza fino al 100% degli studenti in zona gialla e arancione. "Scuola: dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%"., rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al decreto.

Per quanto riguarda l'università, "dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno".