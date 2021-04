Riaperture tra molta pioggia e tanto caldo, mappa Italia da lunedì 26 aprile

Da lunedì 26 aprile riaperture Italia con il Belpaese diviso dal punto di vista meteo. La prossima settimana, infatti, "inizierà subito con tanta pioggia, specie al Nord. Discorso diverso sul resto del Paese, quasi opposto anzi al Sud, dove farà tanto caldo con temperature massime pronte a sfiorare i 30°C" informano gli esperti del sito iLMeteo.it.

"Quest'anno - spiegano - la primavera ci sta facendo vedere il suo lato più capriccioso, ovvero quello più variabile, caratterizzato da frequenti cambi del tempo, con il rapido passaggio da un tiepido sole a improvvisi acquazzoni e, addirittura, a temperature piuttosto fredde. Cosa del tutto normale in questa fase stagionale, niente di straordinario, anche se negli ultimi anni ci eravamo abituati fin troppo bene, con estati sempre più precoci (aprile 2020 è stato uno dei più caldi di sempre)".

"Ebbene, dopo un illusorio weekend che ci farà assaporare profumi quasi estivi, ma che si rivelerà sostanzialmente un fuoco di paglia, questo trend piuttosto dinamico riprenderà all'inizio della prossima settimana: da lunedì 26 aprile, data importante per le diverse riaperture con cui ripartirà il nostro Paese, il passaggio di una profonda depressione atlantica provocherà tante piogge e temporali soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. A causa dello scontro tra l'aria più fresca e instabile in quota e quella più umida e calda presente nei bassi strati non sono da escludere fenomeni particolarmente intensi con grandinate in particolare su Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Tra martedì 27 e mercoledì 28 il peggioramento si estenderà a tutte le regioni del Centro Nord dove si avvertirà anche un deciso calo delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento. Tornerà anche la neve sull'arco alpino con fiocchi a partire dai 1500 metri di quota con accumuli abbondanti specie sulle Dolomiti".

"E non è finita qui anzi, giovedì 29 è in arrivo un altro fronte atlantico carico di tanta pioggia che colpirà ancora una volta le nostre regioni settentrionali. Discorso diverso invece al Sud e sulle due Isole Maggiori dove dovrebbe invece profilarsi una rimonta dell'alta pressione africana - spiegano gli esperti - se ciò dovesse venir confermato è lecito attendersi una seconda parte di settimana decisamente più soleggiata e soprattutto più calda. Vista l'origine della massa d'aria, l'interno del Deserto del Sahara, si potranno raggiungere picchi massimi di temperatura fin verso i 30°C; un vero e proprio anticipo d'estate".