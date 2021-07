Riapre la Tour Eiffel, era chiusa da ottobre

Ha riaperto oggi la Tour Eiffel a Parigi, chiusa da ottobre nel rispetto delle misura attuate dal governo francese per limitare la diffusione del coronavirus. E' stata la chiusura più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale e la sua riapertura, questa mattina, è stata anticipata da un conto alla rovescia. Quindi applausi e una banda di ottoni a far festa in onore di una delle principali attrazioni turistiche della Francia.

Data l'emergenza sanitaria, il numero di visitatori che potranno accedere alla Tour Eiffel sarà limitato a 10mila al giorno invece di 25mila. Dal 21 luglio, i visitatori maggiorenni dovranno anche mostrare un "pass sanitario" messo a disposizione dal governo francese per dimostrare di essere vaccinati o di aver avuto un esito negativo da un recente test per Covid-19.