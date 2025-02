Riavvio del programma nucleare, il Mase risponde sui costi stimati

Produrre energia elettrica da fonte nucleare è uno dei punti chiave per accelerare l’autonomia energetica del nostro Paese e, di conseguenza, ridurre i costi per imprese e famiglie. Il riavvio del programma nucleare implica, però, una serie di criticità da risolvere non solo sotto l’aspetto ambientale, ma anche dal punto di vista finanziario. Sulla questione della stima dei costi complessivi per riprendere la produzione di energia nucleare, l’On. Ghirra (AVS) ha sottoposto al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Attività produttive della Camera. In particolare, l’interrogante domanda di fare chiarezza circa le varie voci di costo, comprensive di attività di sviluppo e di realizzazione di impianti a carico del settore pubblico e dei cittadini, anche considerando che il contributo del nucleare alla transizione energetica è di fatto nullo visti i tempi richiesti dall’Unione europea e gli obiettivi. In risposta, il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro ha prima di tutto ricordato che l’aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) è stata introdotta una possibile di scenario con orizzonte 2050 che prevede l’introduzione del nucleare nel mix energetico italiano nel periodo 2035-2050. Secondo tale scenario, la fonte nucleare potrebbe coprire dall’11% al 22% della richiesta energetica nazionale, oltretutto sopperendo al problema dell’intermittenza di altre fonti come eolico e solare. Sul tema dei piccoli reattori, il Governo conferma la possibilità di fabbricarli in serie, vista la possibilità di un aumento netto della domanda, come evidenziato dall’On. interrogante, secondo un approccio già adottato in altri settori, come quello aeronautico. In definitiva, pur non potendo al momento delineare una stima dei costi del riavvio del nucleare, il Governo è impegnato a mettere a punto un quadro normativo che possa abilitare alla costruzione e all’esercizio di impianti da fonte nucleare intesa quale tecnologia per la transizione, al pari di tutte le altre fonti ed a condizioni equivalenti in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Link al testo dell’interrogazione: https://tinyurl.com/2fy9b22j

Link al testo della risposta: https://tinyurl.com/yuzxefyk