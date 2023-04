Ricami provenienti da dieci paesi ASEAN mostrati in occasione della Settimana mondiale della cultura del ricamo di Hainan

HAIKOU, Cina, 28 aprile 2023/PRNewswire/ -- Il 27 aprile ha avuto inizio la Settimana mondiale della cultura del ricamo di Hainan 2023 di cinque giorni, che si è tenuta presso il porto di libero scambio di Hainan, dove sono stati esposti costumi speciali provenienti da dieci paesi ASEAN.

Stando al dipartimento del turismo, della cultura, della radio, della televisione e dello sport della provincia di Hainan, quest'anno ci sono stati una serie di eventi, come la cerimonia di apertura, i forum a tema e una boutique di beni culturali immateriali con tecniche tradizionali di tessitura, ricamo, stampa e tintura, invitando un maggior numero di visitatori ad apprezzare la cultura del ricamo di diversi paesi.

Durante la cerimonia di apertura è stata presentata una sfilata di moda per ricamo, durante la quale sono stati mostrati 80 set di costumi provenienti dalla Cina e da dieci paesi ASEAN. 30 di questi sono stati realizzati con broccato Hainan Li, progettati e prodotti quest'anno. Sono i migliori esempi per mostrare al pubblico il fascino unico del broccato di Li, che unisce antiquariato e moda, e integra il patrimonio culturale con l'innovazione.

Alla boutique del patrimonio culturale intangibile sono state messe in mostra tecniche tradizionali di tessitura, ricamo, stampa e tintura, spettacoli dal vivo a tema, come le tecniche tradizionali di filatura, tintura, tessitura e ricamo, Danzhou Tiao Sheng (un brano locale), ceramiche di Li, intaglio del cocco e l'Epica di Re Gesar. Il pubblico ha apprezzato e tutti hanno alzato i propri telefoni cellulari per registrare questi momenti meravigliosi. Le tecniche tradizionali del popolo Li sono state sviluppate da oltre 3.000 anni e sono state incluse nell'elenco UNESCO del patrimonio culturale immateriale che ha urgente bisogno di essere salvaguardato nel 2009.

L'esposizione ha inoltre presentato costumi ricamati provenienti da 10 paesi, tra cui Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, le Filippine, Singapore e Thailandia.

Secondo i funzionari locali di Hainan, la provincia sta diventando un centro internazionale turistico e, a partire dal ricamo Li, si impegnerà ulteriormente nella pratica innovativa di protezione del patrimonio culturale immateriale, creando uno slancio maggiore per la creazione del biglietto da visita del "Ricamo di Hainan".

