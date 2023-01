Ricariche, pagamenti digitali e consegne a domicilio più smart con il nuovo palmare del portalettere

In collaborazione con TgPoste.it

Poste Italiane ha arricchito di nuove funzionalità il palmare in dotazione ai portalettere, con l’obiettivo di rendere più rapide le operazioni di consegna e pagamento a domicilio. Il nuovo palmare, già diffuso nei principali centri urbani e in progressiva distribuzione su tutta la rete dei portalettere, funziona come uno smartphone evoluto: integra in un solo strumento sia i servizi per la consegna che quelli per il pagamento, riducendo gli apparecchi in dotazione, come il pos, non più necessario.

Permette di gestire in modo efficace il pagamento digitale dei pacchi in contrassegno tramite la funzionalità codice Postepay, inquadrando il QR dall’App Postepay; è attiva la modalità di pagamento contactless (SoftPOS) per pagare avvicinando la carta di pagamento al telefono, che funge in questo modo anche da POS; i clienti possono firmare la ricevuta di consegna per il ritiro di pacchi, raccomandate e assicurate e atti giudiziari tramite firma elettronica, che può essere apposta dal cliente direttamente sul display dello smartphone. Inoltre, con i nuovi device è possibile effettuare ricariche telefoniche, ricariche di carte Postepay e il pagamento dei principali bollettini postali e MAV.

Inoltre, ai fini della semplificazione dei processi operativi interni, sono stati digitalizzati i documenti cartacei che il portalettere compilava giornalmente, favorendo la riduzione del consumo di carta, con benefici anche in ottica di sostenibilità ambientale.

Il palmare è uno strumento di lavoro che migliora il lavoro del portalettere e conferma l’impegno di Poste Italiane nel promuovere l’innovazione digitale con servizi sempre più vicini alle esigenze dei clienti.