Riccardo Guercioni, Noleggio Formativo: il Bestseller su come primeggiare nel noleggio auto

Milano, 12.10.2021 – Secondo il Rapporto Aniasa 2021, la flotta dei veicoli acquisiti con la formula del noleggio a lungo termine è cresciuta di oltre il 7%. Un dato questo assai significativo in quanto denota, da un lato una forte capacità da parte di questa formula contrattuale di attirare nuovi potenziali clienti e dall’altro la possibilità, per tutti gli operatori del settore auto, di cavalcare questo trend destinato a far parlare di sé ancora molto nel corso dei prossimi anni.

Per tutti coloro che operano nel settore automobilistico e che desiderano diventare i numeri uno nel settore del noleggio, esce oggi il libro di Riccardo Guercioni “Noleggio Formativo. Il Metodo Collaudato Per Primeggiare Nel Settore Automobilistico Attraverso Il Noleggio” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di acquisire tante informazioni, strategie e consigli utili per lavorare nel mercato dell’automobile in maniera realmente profittevole.

“Il mio è un manuale estremamente pratico e rivolto a tutti gli imprenditori commerciali del settore auto. Al suo interno, il lettore troverà tanti spunti di riflessione relativi a tutto ciò che riguarda la finalizzazione di un contratto di noleggio con un potenziale cliente” afferma Riccardo Guercioni, autori del libro “Mostrerò quindi come interagire in maniera efficace con il cliente, qual è il suo processo decisionale, come gestire le obiezioni, quali strumenti tecnologici utilizzare per tenere traccia delle nostre performance di vendita e molto altro ancora”.

Secondo Riccardo Guercioni, operare da veri professionisti è il modo più efficace per portare a casa il risultato. Per farlo bisogna tuttavia acquisire tutta una serie di conoscenze che solo qualcuno che ha già raggiunto il medesimo obiettivo potrebbe riuscire a trasmettere. Non è un caso se l’autore, a fronte di un’esperienza ventennale in questo settore, è riuscito a fare del noleggio auto il suo business principale, definendo un metodo che lo ha portato a primeggiare in questo settore. Lo stesso che ha condiviso per la prima volta con i propri lettori nel suo libro.

“L’obiettivo dell’autore è fin troppo chiaro: condividere con altri imprenditori del suo stesso settore il concetto secondo cui la formazione, lo studio e la determinazione sono elementi necessari per primeggiare in un settore così competitivo come quello dell’automobile” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Quello del noleggio a lungo termine è un business che farà molto parlare di sé nei prossimi anni. Partire preparati è quindi fondamentale per sfruttare al massimo questo trend”.

“Ho sempre desiderato scrivere un libro sulla mia professione così da condividere le mie esperienze e competenze in questo settore” conclude l’autore. “Ho valutato tante proposte ma poi ho scelto Bruno Editore. È la casa editrice che più di tutte mi ha trasferito quel senso di completezza, a partire dalla progettazione del mio manuale, alla realizzazione fino alla conseguente pubblicazione”.

Riccardo Guercioni classe 1975, imprenditore nel settore automobilistico. Ha guidato la sua prima azienda dall’età di 24 anni. Nel 2001 ha aperto la sua società di noleggio con 265 vetture di proprietà. Ha creato un network di 300 officine in tutta Italia per la certificazione di auto usate (#certificauto.it). Ha fondato inoltre I’m Noleggio per offrire servizi di mobilità e noleggio a breve, medio e lungo termine. Collabora oggi con oltre 85 partner e offre servizi di consulenza strategica alle concessionarie. Sito web: https://www.noleggio-business-school.it/imnoleggio

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it