Ricciardi: "No liberi tutti, trend peggiora e varianti allarmano"

Dopo le ultime immagini di assembramenti, ribadisce i rischi di un 'liberi tutti' Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, e docente di Igiene all'università Cattolica, . "La tendenza dell'epidemia è al peggioramento", avverte l'esperto parlando ad 'Agorà' su Rai3.

Guardando all'Italia a colori, "le Regioni o le aree geografiche che hanno avuto una zona rossa stanno vedendo una diminuzione dei casi, le Regioni arancioni sono stabili o in lieve diminuzione, le Regioni gialle sono in peggioramento".

Mentre si avvicina il 15 febbraio, data in cui scadrà il divieto di spostamento fra le Regioni, si allunga anche lo spettro delle varianti di Sars-CoV-2: "La preoccupazione è che queste varianti, che sono molto più contagiose, alterino questo equilibrio in senso peggiorativo. Su questo - ribadisce Ricciardi - io sono abbastanza preoccupato".