Ricciardi: "Prevenire disagio psicologico dei giovani ma crisi Ssn taglia servizi"

Per affrontare il disagio psicologico dei giovani "serve prevenire, attraverso interventi di sanità pubblica che non sono solo di tipo strettamente sanitario ma agiscono sui determinanti sociali e psicologici di malattia: gli interventi sulla scuola, sulle attività sportive di fatto aiutano a mantenere lo stato di salute. Quando però c'è la malattia serve la sanità. E non siamo messi bene perché la crisi del sistema pubblico in atto riduce la possibilità di accesso alle cure". Così Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, per lo speciale Adnkronos Salute dedicato al disagio psicologico dei giovani italiani.

In questo conteso "trovare un neuropsichiatra infantile è già difficile in città, complicatissimo nelle aree periferiche. E anche trovare un pediatra non è facile. La crisi della sanità, dunque, porta ad avere un numero inadeguato di questi specialisti rispetto al bisogno e alla domanda", continua Ricciardi, sottolineando che "i problemi che non sono stati oggetto di prevenzione esplodono con comportamenti devianti, forti sofferenze da parte delle famiglie che, come osserviamo quotidianamente, sono crescenti", conclude.