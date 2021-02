Ricciardi: "Serve lockdown, scienziati devono dire verità"

(Adnkronos)

Lockdown per frenare la diffusione del coronavirus. Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, ribadisce la sua posizione su Twitter. "Come nel 2017 (vedi copertina di Time) compito degli scienziati di sanità pubblica è dire la verità: ritorno alla 'normalità' solo con 1. lockdown brevi e mirati per avere meno di 50 casi per 100.000 2. testare e tracciare in modo efficace 3. vaccinare a tutto spiano", scrive Ricciardi, postando l'immagine di una vecchia copertina del settimanale americano, che titolava "Avvertenza: non siamo pronti per la prossima pandemia".