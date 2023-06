Ricco (Amplifon) 'abbiamo un piano di sostenibilità di 13 obiettivi'

"La nostra attenzione al tema ambientale è molto legato alle specificità della nostra azienda. Abbiamo un piano di sostenibilità di 13 obiettivi su quattro dimensioni, prodotto e servizio delle persone, comunità, etica e ambiente. Nel nostro caso c'è una forte componente sociale facciamo i test per l'udito gratuiti, che permettono ai sistemi sanitari di tutto il mondo di risparmiare 300 milioni di euro l'anno. Facciamo molta consulenza, e attraverso le nostre campagne raggiungiamo 200 milioni di persone". Lo ha detto Salvatore Ricco, global chief communications officer di Amplifon, nel corso dell'evento 'Corporate communication e digital: la comunicazione quale strumento al servizio del purpose aziendale' al palazzo dell'Informazione sede di Adnkronos .

"Ci rivolgiamo ai giovani. Gli under 35 che possono perdere l'udito stanno aumentando. Noi andiamo nelle scuole vogliamo raggiungere 40mila giovani nelle scuole superiori italiane e spagnole" ai quali verranno illustrati una serie di accorgimenti per proteggere le proprie orecchie, ha spiegato Ricco che ha inoltre sottolineato la necessità togliere lo stigma dell'apparecchio acustico simbolo di anzianità e disabilità. "Avere l'apparecchio acustico è una condizione fisiologica e chi lo ha non deve essere emarginato per questo lavoriamo sui giovani e abbiamo lanciato una campagna su tik tok", ha aggiunto Ricco.