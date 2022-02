Ricerca, Diana Bracco: "Bene Draghi su fondi Pnrr e ruolo donne nella scienza"

"La ricerca è un motore dello sviluppo di un Paese e bene ha fatto Draghi a destinare importanti risorse del Pnrr che prevedono investimenti per oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Ad affermarlo all'Adnkronos è la presidente e Ceo del Gruppo Bracco, Diana Bracco, già vice presidente per la ricerca e innovazione di Confindustria, intervenendo così sulle parole espresse dal premier Mario Draghi nel corso della sua visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn.

"Mi ha poi fatto particolarmente piacere -prosegue Bracco- ascoltare le parole di Draghi sulla presenza femminile nella ricerca, le donne sono rimaste ai margini del mondo della scienza".

"Abbiamo appena presentato come Fondazione Bracco, l'11 febbraio scorso nella giornata delle donne e ragazze nella scienza a Expo 2020 Dubai, il manifesto ‘Mind the Stem gap’ con l'obiettivo di combattere i pregiudizi che limitano la presenza delle ragazze nelle facoltà scientifiche" sottolinea ancora la presidente Diana Bracco.