Ricerca: Gruppo 2003 a nuovo Governo, mantenere 2 ministeri per Ricerca e Scuola

Appello al nuovo Governo del Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica che chiede siano mantenuti 2 ministeri distinti uno per Università e Ricerca e uno per la Scuola. Firmato anche dal Premio Nobel Giorgio Parisi, l’appello afferma: “In vista dell’insediamento del nuovo Parlamento e della conseguente formazione del nuovo governo, il Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica si appella a tutte le forze politiche perché il nuovo esecutivo confermi la distinzione fra un Ministero dell’Istruzione e un Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Gruppo 2003 ricorda che nel passato questo era già avvenuto molte volte”.

“Ricerca e università - si legge- meritano infatti un Ministero ad esse dedicato, anche in considerazione del fatto che un solo dicastero dedicato a scuola, università e ricerca sarebbe prevalentemente impegnato a governare la complessa realtà della scuola, la cui missione educativa più generale non è sovrapponibile a quella più dedicata alla formazione e allo sviluppo delle nuove conoscenze proprie dell’università e dei centri di ricerca”.

“La ricerca, nel suo rapporto peraltro non esclusivo con il mondo dell'università, è infatti un tema troppo cruciale per non fare riferimento a una programmazione gestita da un ministero dedicato a queste due realtà, che renda finalmente stabile il finanziamento alla ricerca, aumentando la competitività dei nostri scienziati e restituendo al Paese Italia un ruolo da protagonista nelle sfide che ci troviamo ad affrontare” prosegue il documento diffuso oggi proprio nel giorno della assegnazione del Nobel per la Fisica 2022.

Il Gruppo 2003 evidenzia che “sarebbe quindi molto positivo un Ministero che possa continuare la propria azione verso il necessario rilancio economico e programmatico delle università e della ricerca, aiutato in quest’opera ambiziosa anche dalla eventuale istituzione della Agenzia nazionale per la ricerca dedicata alla gestione trasparente e indipendente dei bandi di ricerca”.

L’appello è firmato dalla presidente Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica Maria Pia Abbracchio e dai Soci: Giorgio Parisi, Laura Airoldi, Paolo Antonio Ascierto, Vincenzo Balzani, Maurizio Battino, Lourenco Beirao da Veiga, Nicola Bellomo, Marco Bindi, Paola Bonfante, Girolamo Calò, Ernesto Carafoli, Alessandra Carattoli, Patrizia Caraveo, Erasmo Carrera, Carlo Cecati, Giulia Cesaroni, Cesare Chiosi, Andrea Cimatti, Mario Clerici, Maria Daglia, Alessandro De Angelis, Daniele Del Rio, Rocco De Nicola, Vincenzo Di Marzo, Giovanni Dosi, Maria Cristina Facchini, Eleuterio Ferrannini, Filippo Frontera, Carlo Fuzzi, Silvio Garattini, Antonio Gasbarrini, Laura Gasco, Piero Genovesi, Gabriele Ghisellini, Isabella Maria Gioia, Angelo Izzo, Carlo La Vecchia, Francesco Longo, Aldo Pietro Maggioni, Giuseppe Mancia, Pier Mannuccio Mannucci, Giuseppe Marino, Vincenzo Mazzaferro, Franco Miglietta, Giuseppe Mingione, Francesco Montorsi, Antonella Muraro, Luigi Nicolais, Dario Papale, Marco Perugini, Rino Rappuoli, Alessandro Reali, Giuseppe Remuzzi, Gianluigi Russo, Giuseppe Saglio, Luca Scorrano, Silvano Sozzani, Mauro Serafini, Riccardo Valentini, Alessandro Maria Vannucchi, Marco Ventura, Annamaria Vezzani, Calogero Vetro.