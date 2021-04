Ricerca, Nuti: "Buon lavoro a Carrozza dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa"

"Sono particolarmente felice per la nomina di Maria Chiara Carrozza come nuova presidente del Cnr. Con questa scelta compiuta dalla ministra Cristina Messa si sottolinea il ruolo della ricerca scientifica e delle donne per il futuro del nostro Paese. Maria Chiara Carrozza, già rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna e nostra docente di bioingegneria, ha tutte le competenze necessarie e la passione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica del nostro paese e per guidare il più grande e importante ente di ricerca pubblico italiano. Mai come in questo momento la ricerca scientifica deve tornare ad assumere un ruolo centrale quale asset fondamentale su cui investire per superare la fase di emergenza che l’Italia e il mondo vivono da oltre anno. Rivolgo dunque a Maria Chiara Carrozza, a nome della nostra comunità, i migliori auguri di buon lavoro". Lo ha detto Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a proposito della nomina di Maria Chiara Carrozza alla guida del Cnr.

Leggi anche:

Cnr, Carrozza presidente: è la prima donna