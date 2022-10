Ricerca: Parisi e Accademia Lincei celebrano il grande fisico Marcello Cini

Ricordare la Figura di Marcello Cini e ricostruire la sua traiettoria scientifica, intellettuale e politica, riflettendo sull’attualità del suo pensiero. È quanto si propone il convegno Marcello Cini tra Scienza e Critica che si tiene oggi, 18 ottobre, all’Accademia Nazionale dei Lincei in via della Lungara 10. “Marcello Cini è stato una figura fondamentale nell’ambito della cultura italiana sia per le sue attività come scienziato, sia per le sue riflessioni sulla scienza sia per le sue attività fra scienza e politica, scienza ed economia, affrontando il problema di come il mondo sta cambiando mentre i concetti utilizzati per analizzarlo sono datati”, spiega Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica e presidente della classe di Scienze Fisiche dell’Accademia dei Lincei, tra gli organizzatori del convegno.

“Cini ha rappresentato inoltre un grande esempio di interdisciplinarietà perchè si è occupato degli argomenti più svariati, non si possono confinare la sua figura e i suoi interessi in un solo campo, e in questo è quanto mai affine alla nostra Accademia, formata da due classi (Scienze fisiche e Scienze morali) che per statuto si impegnano a valorizzare l’interdisciplinarietà dei saperi, essenziale per la conoscenza” conclude Parisi.

Cini, scomparso nell’ottobre 2012, è stato una figura singolare nella fisica italiana. Nato a Firenze nel 1923, si laureò a Torino prima in ingegneria e poi in fisica. Ventenne aveva partecipato alla resistenza, un’esperienza che influenzerà notevolmente la sua vita. Fisico teorico brillante, era stato chiamato da Edoardo Amaldi a ricoprire la cattedra di Fisica Teorica a Roma a partire dal 1957. La sua attività scientifica e politica è stata molteplice. Era entrato nel Partito Comunista alla fine degli anni '40 iniziando un percorso politico e di impegno culturale che durerà tutta la vita. Nel 1967 fece parte del Tribunale Russell sui diritti dell'uomo, visitando il Vietnam durante la guerra. Nel 1970 fu espulso dal Partito Comunista e fu tra i fondatori del Gruppo del Manifesto.

L'attività di Cini in fisica teorica continuò per tutto il decennio degli anni '60. Nel 1960 fu l'unico teorico italiano invitato alla grande conferenza di Rochester negli Usa. A partire dagli anni ’70 si dedicò allo studio dei fondamenti della meccanica quantistica ottenendo un prestigioso riconoscimento dalla rivista Nature che nel 1983 gli dedicò un articolo.

L’altro suo maggiore interesse è stato l’analisi della produzione scientifica nella sua dimensione sociale, divenendo un riferimento importante, anche se talvolta controverso, per chi aveva a cuore questo lato della scienza. È stato Vicepresidente della Società Italiana di Fisica, Direttore dell’Istituto di Fisica di Roma, Direttore del Seminario di Storia della Scienza della Facoltà di Scienze dell’Università la Sapienza (1987-1990), Direttore del Cirms, il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Metodologie delle Scienze, organismo della Sapienza a cui afferivano ricercatori delle più varie discipline (1993-1998). È stato Direttore della rivista “SE-Scienza Esperienza”. Cimi ha fatto parte del Consiglio Scientifico di Lega Ambiente e tra le sue pubblicazioni su temi generali, si ricordano L'Ape e l'Architetto (1976) ripubblicato nel 2011, Un paradiso perduto (1994), Dialoghi di un cattivo maestro (2001), Il supermarket di Prometeo: la scienza nell’era dell’economia della conoscenza (2006). Ha ricevuto il premio Nonino 2004 "A un maestro italiano del nostro tempo". Al termine della sua vita accademica Marcello Cini è stato nominato Professore Emerito.