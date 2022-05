Ricerca: scienziati celebrano Nobel Parisi a La Sapienza

Il mondo della scienza internazionale si è riunito oggi nell'Aula Magna dell'Università Sapienza per celebrare Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. “A causa della situazione pandemica, è stato difficile decidere come onorare Giorgio. Anche se viaggiare in questi giorni non è facile, abbiamo avuto la sensazione che molti di noi desiderassero davvero venire a Roma per incontrare Giorgio di persona” e “ per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un evento di un giorno tutto legato al lavoro e alle idee di Giorgio, e alcuni suoi amici hanno accettato di parlare in questa occasione", hanno spiegato gli organizzatori di “A day in Rome”, amici e colleghi della facoltà di Fisica come Enzo Marinari e Federico Ricci Tersenghi.

Gli amici intervenuti sono naturalmente tutti eminenti scienziati quali Edouard Brezin; Leticia Cugliandolo; Silvio Franz; Victor Martin-sindaco; Marc Mézard; Remi Monasson. In conclusione dei lavori Giorgio Parisi ha parlato di ‘Open problems in replica theory’. “Sono commosso dall'affetto di tanti amici e colleghi" ha detto il Premio Nobel italiano per la Fisica.