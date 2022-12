Ricerca, Uricchio (Anvur): "Prossimo Report 2023-2025 rivelerà tutti gli effetti del Pnrr"

A fronte di un investimento di circa 30,88 miliardi di euro per la missione 4 dedicata all'Istruzione e Ricerca, "vedremo i veri effetti del Pnrr anche nel nostro futuro Rapporto Anvur che coprirà proprio gli anni 2023-2025". A indicarlo, conversando con l'Adnkronos, è il presidente dell'Anvur, Antonio Felice Uricchio.

Se per l'istruzione e la ricerca l'obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza, il Rapporto che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca produrrà nei prossimi anni "sarà un osservatorio strategico per verificare gli effetti del Pnrr" su questi ecosistemi.

"Saranno anni molto importanti -sottolinea Uricchio- e noi all'Anvur stiamo già lavorando non solo sul fronte statistico ma anche guardando ai trend nuovi che il Pnrr dovrà avere attivato". "Con il Pnrr - prosegue il numero uno dell'Anvur- è infatti arrivato un imponente investimento nel mondo della ricerca, delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)". "Come Anvur valutiamo e valuteremo" tutto questo nuovo scenario e "le ricadute degli investimenti che saranno realizzati grazie al Pnrr" assicura Uricchio.