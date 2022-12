Ricetta elettronica, proroga di un anno per 2023

Proroga di un anno delle ricette elettroniche, come chiesta a gran voce dai camici bianchi. Il governo, riunito in Cdm oggi a Palazzo Chigi, ha inserito il posticipo della norma, in scadenza a fine anno, nel milleproroghe oggi all'esame del Consiglio dei ministri. La misura, che consentiva ai medici di ricorrere alla ricetta elettronica sostituendo quella cartacea, era contenuta in un'ordinanza legata alla pandemia.

Tuttavia, non essendoci più lo stato d'emergenza dovuto al Covid, il governo ha deciso -si apprende da Palazzo Chigi- di inserire il posticipo in milleproroghe, consentendo di rinnovare di un anno la possibilità di utilizzare le ricette elettroniche.