Ricevere la spesa a domicilio: come funziona il servizio EasyCoop

Milano, 2 Dicembre 2022. Ordinare e ricevere la spesa direttamente a casa, senza doversi recare personalmente al supermercato, è sicuramente un grande vantaggio e sono sempre di più gli italiani che vanno alla ricerca di servizi di questo tipo al giorno d’oggi. D’altronde, con la pandemia abbiamo potuto sperimentare tutti da vicino la grande comodità del delivery: un servizio che sia comodo e che ci permetta di risparmiare moltissimo tempo prezioso.

Fortunatamente però, alcune insegne hanno deciso di continuare a guardare al futuro e portare avanti soluzioni innovative che facilitino la vita ai clienti. È il caso di EasyCoop: il servizio di spesa online con consegna direttamente a casa che continua a riscuotere un grande successo ed è per il momento disponibile a Roma, nelle principali città dell’Emilia Romagna e del Veneto. Scopriamo però più da vicino come funziona questo servizio di spesa a domicilio e quali sono i vantaggi di EasyCoop.

EasyCoop: come verificare se il servizio è attivo nella propria città

Innanzitutto, conviene verificare se il servizio EasyCoop sia attivo nella propria città e per farlo è sufficiente collegarsi al portale ufficiale online. Inserendo il proprio indirizzo o semplicemente il cap è possibile sapere nell’immediato se EasyCoop sia disponibile e se così fosse si può procedere direttamente con la registrazione.

Come registrarsi al servizio di spesa a domicilio EasyCoop

Per registrarsi al servizio basta compilare il form online inserendo i propri dati ed il gioco è fatto. In men che non si dica si può iniziare a fare la spesa comodamente da casa, senza doversi recare personalmente al supermercato. È bene precisare sin da subito che EasyCoop è disponibile anche su smartphone: basta scaricare l’app per ordinare tutto ciò che si vuole direttamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi.

Come fare la spesa online con EasyCoop

Una volta che ci si è registrati, fare la spesa online con EasyCoop è davvero semplicissimo e alla portata di tutti. Si può infatti scegliere di sfogliare il catalogo dei prodotti, suddivisi in categorie, oppure cercare direttamente quello di cui si ha bisogno utilizzando l’apposita barra di ricerca. Una volta inseriti tutti i prodotti nel carrello, non rimane che scegliere giorno ed ora per la consegna a domicilio e procedere con la conferma dell’ordine.

I vantaggi della spesa online con EasyCoop

EasyCoop è un servizio di spesa online con consegna a domicilio che sta riscuotendo un grande successo, proprio perché offre numerosi vantaggi. Oltre all’innegabile comodità e al risparmio di tempo, EasyCoop è anche in grado di garantire la massima sicurezza. Una volta che si è confermato il proprio ordine, infatti, si riceve un messaggio con il numero di tesserino identificativo ed una fotografia dell’operatore che effettuerà la consegna a domicilio. In questo modo, è possibile evitare inutili rischi e sentirsi maggiormente tutelati. Con EasyCoop le occasioni di risparmio non mancano mai e la qualità rimane sempre altissima.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl