Richetti: "Quadro sempre più inquietante, ora fermiamoci tutti"

Il tweet del senatore di Azione: "Sarà la Magistratura e credo in tempi rapidi a chiarire tutto"

"Il quadro che sta emergendo è sempre più chiaro seppur sempre più inquietante. Per mesi si è fatto ogni tentativo per screditare e infangare me e la nostra comunità politica, anche con ricatti, false dichiarazioni, falsa documentazione". Lo scrive su Twitter Matteo Richetti.

"Nonostante questo vi chiedo, fermiamoci qui. Fermiamoci tutti. Perché sarà la Magistratura e credo in tempi rapidi a chiarire tutto. Altrimenti il rischio è che le principali vittime di tutta questa vicenda siano le tante, troppe donne che violenza la subiscono veramente", aggiunge il senatore di Azione.

"Ciò di cui sono stato vittima io invece non ha nulla a che fare con questo, ma con una delle pagine più buie dell’informazione, del rispetto e della decenza", scrive ancora.