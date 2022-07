La guardia di finanza di Firenze ha eseguito 48 misure cautelari per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Individuato un sistema di società di breve durata, 'apri e chiudi' e le somme sottratte al fisco, pari a circa 10 mln di euro, venivano trasferite in conti esteri in criptovalute.