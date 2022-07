Riciclaggio e false fatture, 14 misure cautelari

Quattordici misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Torino nei confronti di altrettanti imprenditori e commercialisti italiani, i quali, secondo gli elementi indiziari raccolti, sarebbero parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all’estero e 13 perquisizioni domiciliari nei confronti di ulteriori indagati. L’ordinanza di custodia cautelare e’ stata emessa dal gip del Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della Procura.

L’indagine, avviata nel 2019 nei confronti di 115 indagati complessivi ha permesso di acquisire indizi circa l’ipotizzata esistenza di un sodalizio che, mediante 25 società appositamente costituite grazie alla complicità di soggetti terzi o utilizzando documenti falsificati, avrebbe perpetrato truffe al Gestore dei Servizi Energetici, società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia, facendosi erogare indebitamente Titoli di Efficientamento Energetico, ceduti successivamente a società terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro.

Inoltre, sarebbero state accertate frodi ai danni di istituti finanziari e bancari, anche mediante acquisizione fraudolenta di crediti d’Iva attraverso l’emissione di fatturazioni inesistenti, con un danno complessivo di circa 50 milioni di euro. E ancora, riciclaggio dei proventi mediante trasferimento delle risorse all’estero e acquisto di metalli preziosi, lingotti e monete d’oro, attribuzione fittizia a terzi anche grazie all’utilizzo di generalità false, e prestiti a tassi usurari.

Nel gennaio 2019 i carabinieri torinesi avevano scoperto e sequestrato in un deposito self storage venti chili di lingotti d’oro per un valore di oltre 675 mila euro e decine di mazzette di denaro termosaldate e sottovuoto per 600 mila euro. In quell’occasione, un imprenditore italiano, residente in provincia di Torino, era stato arrestato per ricettazione. Dalle successive indagini dei militari del nucleo investigativo era emerso che il tesoro era di proprietà di un’organizzazione composta di altri quattro imprenditori torinesi responsabili di associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, anche mediante utilizzo di false identità, trasferimento fraudolento di valori, truffa per il percepimento di erogazioni pubbliche, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni. Il gruppo criminale avrva costituito più di 20 società fantasma operanti nel settore energetico e consulting finanziario, con sede in Italia e all’estero, mediante le quali hanno ottenuto finanziamenti bancari per diversi milioni di euro. I militari avevano, quindi, fermato i quattro insospettabili imprenditori mentre tentavano di fuggire all’estero, dopo aver scoperto che il loro deposito segreto era stato scoperto .

Nel corso delle perquisizioni eseguite ieri durante l’esecuzione delle 14 misure cautelari sono stati sequestrati 140.000 euro circa in contanti, 70 cambiali per 270.000 euro, 20 titoli azionari di una società per un importo totale di 100.000 franchi svizzeri, 19 pacchi contenenti banconote fac-simile in taglio da euro 500 e 39 munizioni calibro 38 special.