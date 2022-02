Riciclo delle bottiglie in Pet: Coca-Cola entra in Coripet

Coca-Cola Hbc Italia e Sibeg, le due aziende che producono, imbottigliano e distribuiscono i prodotti a marchio Coca-Cola in Italia, entrano in Coripet, il consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo.

Da ricordare che la Direttiva Sup (Single Use Plastic), entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita della bottigliette in Pet; per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta che di utilizzo dell’rPet nella produzione di nuove bottiglie.

Guardando al futuro sono due gli obiettivi sfidanti per il sistema Italia: entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente, chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l’obbligo di produrli con almeno il 25% di Pet riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030.

"Sempre più aziende in Italia scelgono di affidare a Coripet la gestione del fine vita delle bottiglie in Pet post consumo - spiega Corrado Dentis, presidente Coripet - Grazie agli accordi posti in essere in questi ultimi anni con le istituzioni, con i player della Gdo, le associazioni, gli enti pubblici e privati, riusciamo ad essere presenti sull’intero territorio nazionale. Grazie ai soci riciclatori ed al sistema di raccolta, Coripet riuscirà a consegnare ai soci produttori l’rPet da filiera interamente controllata. L’adesione di Coca-Cola Hbc Italia e Sibeg è un passo fondamentale, perché contribuirà a incrementare la rappresentatività di Coripet dando ulteriore slancio alla nostra azione ed al concetto di economia circolare alla base del nostro modello industriale, delineato e posto in essere fin dal nostro primo riconoscimento nel 2018".

"L’ingresso in Coripet è un passo importate nella nostra strategia di sostenibilità sul packaging: abbiamo ridotto al massimo il peso degli imballaggi primari e secondari, stiamo utilizzando sempre più plastica riciclata nelle nostre bottiglie e, come annunciato pochi giorni fa, grazie ad un investimento di oltre 30 milioni di euro, stiamo riaprendo il nostro stabilimento di Gaglianico, a Biella, dove ci occuperemo di trasformare ogni anno fino a 30mila tonnellate di Pet recuperate dopo l’uso in nuove bottiglie al 100% in plastica riciclata - dice Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs&Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia, il produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in tutta Italia, Sicilia esclusa - Sappiamo però che il nostro impegno da solo, per quanto fondamentale, non può bastare ed è necessario il contributo di tutta la filiera per rendere ogni rifiuto una risorsa, per dare reale attuazione al Bottle to Bottle e per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare con Coripet e raggiungere insieme nuovi importanti traguardi in termini di economia circolare del Pet".

"Sostenibilità, consumo responsabile e tutela dell’ambiente, unitamente alla capacità di generare valore per il territorio, sono centrali nel piano di sviluppo Sibeg, anche in questo periodo pandemico - sottolinea Luca Busi, amministratore delegato Sibeg, società con sede a Catania che dal 1960 produce, imbottiglia e sviluppa tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Sicilia - L’obiettivo, in linea col sistema Coca-Cola, è quello di riuscire in tempi brevi a produrre il 100% delle nostre bottiglie in plastica riciclata (rPet) per il mercato siciliano. Entrare in Coripet consentirà certamente alla nostra azienda di supportare nuove azioni di sensibilizzazione per coinvolgere tutta la comunità e per raggiungere obiettivi di riciclo sempre più ambiziosi, contribuendo alla crescita di un’importante fonte di approvvigionamento di rPet per il nostro Paese".