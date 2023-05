Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica, ha presentato la relazione annuale relativa alle attività del 2022, in cui è emerso che la quantità di imballaggi riciclati nei circa 155 impianti di trattamento italiani ha raggiunto quota 60,7%, 10 punti percentuali in più rispetto all’obiettivo fissato per il 2025 (50%) e 5 punti in più rispetto a quello del 2030 (55%). A margine è intervenuto Marco Versari, presidente Consorzio Biorepack.