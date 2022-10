Riconoscimenti al merito e al talento, il Premio Eccellenza Italiana fa tappa a Firenze

4 ottobre, dalle 12, a Palazzo Coppini - via del Giglio, 10 - Firenze

Roma, 04.10.2022 - In attesa della cerimonia di consegna dei premi, che si svolgerà il 14 ottobre in contemporanea da Casa Italiana a Washington DC e dal Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari in Roma, il Premio Eccellenza Italiana 2022 fa tappa a Firenze martedì 4 ottobre, a partire da mezzogiorno. Nella cornice rinascimentale di Palazzo Coppini, centro congressi, eventi e studi internazionale, anche grazie alla diretta televisiva e social, si daranno appuntamento i comitati italiani e internazionali del Premio per attribuire i riconoscimenti e le menzioni speciali di questa nona edizione della manifestazione, nata su iniziativa del giornalista economico Massimo Lucidi per raccontare il merito e il talento degli Italiani nel mondo.

“A Firenze presenteremo i vincitori 2022 che saranno premiati nel gran galà americano, nello splendido contesto di Casa Italiana”, annuncia Lucidi, anticipando che la cerimonia di consegna dei Premi a Washington DC sarà presentata da Amy Riolo, giornalista, scrittrice, volto televisivo a stelle e strisce con la passione per la cucina italiana e mediterranea.

All'evento a Palazzo Coppini parteciperanno, tra gli altri, oltre Lucidi e Riolo, i componenti della commissione del Premio e alcuni ospiti, tra cui Carlotta del Bianco, Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco, Alberto Patruno, Segretario generale di Assoimpredia/Confindustria Cisambiente, Carlo Russo e Dario Salvini, fondatori della startup fiorentina Bromance impegnata nel settore clean tech per la riduzione dell'inquinamento da polveri sottili delle città.

I primi vincitori della IX edizione Premio Eccellenza Italiana 2022

che saranno premiati a Washington DC:

Paul Scialla

Founder of International WELL Building Institute (IWBI)

A Mentor of our common Future

Giuseppe Madonia

VP HYLA International GmbH & Co.

Global Mind, Italian Heart

Associazione Internazionale "Joe Petrosino"

Un Gigante, uomo delle Istituzioni, pietra miliare della Lotta alla Mafia

Maria Fusco

Director of Education Office

Embassy of Italy

Excellence in Education Award

Joe Farruggio

Founder’/Owner Il Canale, A Modo Mio, 90 Second Pizza

Lifetime Achievement Award: Restaurant Industry

Oro Catering

Francesco & Enzo Marra

Excellence in Italian Catering and Food Service

Cibo Divino

Stefano Ferrari

Founder/Cibo Divino, LIFeSTYLE

Excellence in Italian Imports