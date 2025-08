Ricostruzione Ucraina, cosa resta della Conferenza in Italia

Il 10 e 11 luglio 2025 l'Italia ha ospitato a Roma la Ukraine Recovery Conference, che ha dato continuità al lavoro avviato nei precedenti appuntamenti di Lugano (2022), Londra (2023) e Berlino (2024), confermando le quattro dimensioni di Berlino come pilastri fondamentali per il processo di ripresa, modernizzazione e riforma dell'Ucraina: la dimensione imprenditoriale, la dimensione umana, la dimensione locale e regionale e la dimensione UE. All'interno della conferenza si è inserito il Recovery Forum, una piattaforma interattiva che favorirà il dialogo, il networking e la condivisione di esperienze tra rappresentanti ucraini, italiani e internazionali, autorità locali, istituzioni finanziarie e banche per lo sviluppo. Parte integrante dell'evento è stata anche una Fiera imprenditoriale, per permettere a imprese ucraine, italiane e internazionali, piccole e medie imprese, grandi aziende e rappresentanti di enti locali di costruire collaborazioni nel quadro della ricostruzione dell'Ucraina. Durante i giorni della conferenza sono stati previsti numerosi eventi paralleli su argomenti specifici come l'efficienza energetica, la formazione, la ricostruzione verde, le politiche per il capitale umano, la difesa e lo sviluppo industriale. “Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi, per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro", ha detto il premier Giorgia Meloni nell'intervento alla sessione plenaria. "Garantiremo che l'Ucraina continui a beneficiare di sostegno fino al 2028 e oltre, quando entrerà in vigore il nuovo bilancio europeo. Sono particolarmente lieta di annunciare il Fondo Europeo per la ricostruzione dell'Ucraina, il più grande fondo di partecipazione azionaria a livello mondiale a sostegno della ricostruzione", ha scandito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo: “Stiamo letteralmente investendo nel futuro dell'Ucraina, utilizzando fondi pubblici per attirare investimenti privati su larga scala e aiutare a ricostruire il paese. Sono particolarmente lieta che lo stiamo facendo insieme a Italia, Germania, Francia, Polonia e alla Banca europea per gli investimenti. E confido che altri vorranno unirsi a noi. Il popolo ucraino è pronto a guidare l'economia del proprio paese verso il futuro. È ora di investire".