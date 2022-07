Rider, Orlando: "Non ordino la pizza finché non ci sarà una legge"

"Non ordino la pizza attraverso i rider, finché non ci sarà una legge sul lavoro dei rider". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Polignano a Mare in provincia di Bari, intervenendo al festival 'Il libro possibile', rispondendo a una domanda scherzosa del comico Dario Vergassola.

"La legge non varrà solo per i rider - ha aggiunto il titolare del Welfare - ci saranno molti lavoratori che avranno come datore di lavoro un algoritmo, ho proposto una legge che regoli urgentemente tutti i lavoratori intermediati da piattaforma, non solo chi porta le pizze".