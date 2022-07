Riduci il dolore alla schiena e aumenta la tua mobilità

Milano, 20 luglio 2022. Hai bisogno di un busto ortopedico in tempi rapidi, al giusto prezzo e che sia di qualità? E magari vorresti risparmiare acquistandolo con IVA agevolata al 4%? Sanitaria il Giglio può fare al caso tuo!

Con un catalogo di più di 30000 articoli, l’e-shop di Sanitaria il Giglio vanta un vasto assortimento di busti ortopedici. Che si tratti di un busto post operatorio, di una fascia ortopedica per alleviare il dolore alla schiena o per migliorare la postura, di un corsetto ortopedico per alleviare dolore cronico, l’offerta è completa di prodotti dei marchi più ricercati, per tutte le necessità e per tutte le tasche.

In pronta consegna ci sono busti ortopedici Bauerfeind, busti DonJoy, corsetti Tenortho con magnetoterapia, FGP, Ro+Ten e tanti altri ancora. Inoltre, se non sai quale modello può andare bene per te e hai bisogno di un valido consiglio, puoi contare sulla professionalità del Servizio Clienti, che saprà consigliarti al meglio sulla base della prescrizione medica in tuo possesso.

Su sanitariailgiglio.com è semplicissimo acquistare busti ortopedici online, infatti è sufficiente seguire la semplice procedura guidata. Inoltre, se benefici della Legge 104/92, caricando in fase d’acquisto la documentazione richiesta potrai acquistare immediatamente con IVA 4% senza attendere la verifica dei documenti da parte nostra.

Non aspettare, la tua salute è una priorità!

Sanitaria Il Giglio è uno dei primi e-shop di articoli ortopedici e sanitari, in attività dal 2009. Oltre a un vasto catalogo che conta più di 30000 articoli per la cura e il benessere della persona, Sanitaria il Giglio si è affermato nel tempo anche come fruitore di servizi domiciliari per la riabilitazione fisica a scopo terapeutico e post operatorio. Il proprio Servizio Clienti è in grado di dare risposte e consigli concreti sia telefonicamente, che per email o per chat. Non per ultimo, la possibilità di pagamenti rateali e di reso dell’articolo in 90 giorni (in alcuni casi anche gratuito), rendono l’esperienza d’acquisto dei propri clienti completa e soddisfacente.

Contatti:

Servizio clienti (lunedì-venerdì 09-18): 06.92916376

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency