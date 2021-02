"Ridurre Iva su assorbenti"

(Adnkronos)

Bisogna "ridurre l'Iva sugli assorbenti e, a questo punto, direi anche su tutti i prodotti di prima necessità e che non sono un lusso. Ridurre l'Iva sugli assorbenti sarebbe un bel segnale sia concreto sia culturale". Così Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop, in occasione in occasione della presentazione della nuova campagna di Coop sulla parità di genere “Close the Gap- riduciamo le differenze”.