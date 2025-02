Riduzione orario di lavoro, la proposta di legge ferma alla Camera

La proposta di legge in discussione alla Camera (A.C. 2067 e abb.), primo firmatario l’On. Fratoianni (AVS), prevede la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, a parità di stipendio. Il tutto accompagnato da esoneri contributivi per i datori di lavoro privati così modulati: nei primi tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento, un esonero del 30% dei contributi a carico dell’azienda per i lavoratori dipendenti ai quali si applichi il nuovo orario di lavoro, che salirebbe al 50% per le piccole e medie imprese e al 60% per i cosiddetti lavori pesanti come edilizia, industria estrattiva ed altre. Inoltre, la proposta prevede una serie di investimenti in ambito di formazione del personale e innovazione tecnologica e ambientale. L’iter del provvedimento però al momento risulta essere in stand by, infatti, la discussione che doveva avvenire in settimana in Aula della Camera, invece, è stata rinviata in Commissione Lavoro dalla Maggioranza per criticità emerse riguardo alle coperture finanziarie. Un rinvio che ha sollevato le proteste dell’Opposizione che, invece, attendeva il procedere dell’esame in Aula. In sede di dibattito, l’On. Aiello (M5S) dopo aver dichiarato il parere contrario al rinvio in Commissione, ha suggerito come soluzione per le coperture finanziarie tassare gli extraprofitti di banche, assicurazioni e industrie delle armi. L’On. Lucaselli (FDI) ha ricordato che la proposta di legge in oggetto causerebbe delle perdite fiscali e contributive con immancabili ripercussioni sui conti pubblici e per questo motivo è stato chiesto il rinvio in Commissione al fine di meglio analizzare la questione delle coperture finanziarie necessarie.

Link al sito della Camera.