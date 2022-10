Riecco l'estate, con super Ottobrata escalation temperature: previsioni meteo

Di nuovo estate con la super Ottobrata. "31 gradi in Sicilia e Sardegna, 27°C anche nei fondivalle dolomitici, mari caldi al Sud con acqua a 24-26°C, sole prevalente e giornate ancora relativamente lunghe: ecco gli ingredienti dell’Estate che torna nel mese di Ottobre" spiega il sito www.iLMeteo.it.

"Tintarelle possibili, bagni in mare addirittura migliori di quelli di giugno, quando la temperatura dell’acqua è circa 20°C, rischio scottature decisamente minore visto l’inclinazione più bassa dei raggi del sole. Tra 10 anni probabilmente sposteremo le ferie in autunno, non avremo più il Ferragosto, perché farà troppo caldo, ma festeggeremo il Ferrottobre - dicono gli esperti - L’ultimo studio sull’Indice di Vivibilità Climatica, redatto da iLMeteo e Corriere della Sera, ha confermato infatti che negli ultimi 10 anni in Italia le temperature sono aumentate localmente di 1 grado: un valore eccezionale se si pensa al breve periodo. Con questa tendenza avremo quasi 10 gradi in più in un secolo, al netto dei normali processi di feedback atmosferici che sicuramente mitigherebbero un po’ questa impennata".

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma comunque un quadro decisamente caldo per il periodo, un quadro che è sempre più frequente anche negli ultimi anni: un gioco comune è spingersi sempre più in là con la data dell’ultimo bagno. Al bar sentiamo spesso dire ‘ho fatto l’ultimo bagno in mare a fine ottobre’, altri addirittura a novembre. Certo, considerando che gli inglesi si tuffano nel Canale della Manica con temperature estive dell’acqua di 16-17°C, anche noi possiamo godere del clima caldo ad ottobre e novembre, sia al mare che in montagna. Cambia così la mappa del turismo, cambiano i periodi: sempre più scandinavi prenotano le ferie al mare in Sicilia quasi fino a Natale… e non solo in Sicilia ma anche sul resto del meridione ed in Sardegna. Una buona notizia per il nostro turismo favorita dal clima italiano sempre più caldo.

Nei prossimi giorni avremo dunque ancora temperature simil-estive, superiori di circa 5 gradi rispetto alla media; da segnalare però il rovescio della medaglia di tutta questa stabilità atmosferica, al Nord saranno possibili frequenti nubi basse o nebbie al mattino. Al Sud invece le temperature aumenteranno ancora, soprattutto sulla fascia adriatica, e il bel tempo è previsto durare almeno fino a sabato; nel weekend una perturbazione che si sta nascondendo tra le dune dell’Erg, in Algeria, risalirà verso Nord e potrebbe portare un peggioramento su Sardegna, Sicilia e a tratti sul Nord-Ovest. Godiamoci questa Ottobrata perché dalla prossima settimana il tempo potrebbe cambiare di nuovo - spiegano gli esperti - con piogge sparse ed un calo termico; questa linea previsionale è una proiezione che richiede conferme nei prossimi giorni, non è escluso che il bel tempo possa continuare ancora.

PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Mercoledì 5. Al nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo per il periodo.

Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, possibili nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia.

Venerdì 7. Al nord: bel tempo salvo nubi basse o nebbie al mattino. Al centro: tutto sole. Al sud: cielo velato con maggiori addensamenti in Basilicata.

Tendenza: parziale peggioramento tra Sardegna, Sicilia e Nord-Ovest nel weekend, prossima settimana con possibile maltempo al Centro-Sud.