Rievocazioni storiche. ASI Sicilia sugli scudi

Il Comitato isolano sempre più protagonista del Terzo Settore.

Si è svolta a Catania gli scorsi 29 e 30 Dicembre la due giorni di Rievocazione Storica denominati “Regno di Sicilia, Catania Capitale, Federico III Sovrano”. Ad organizzare l’evento sono stati Gianfranco Rafalà, Responsabile Nazionale settore Rievocazione Storica nella veste di direttore artistico (e presidente di FareMusica APS), Marcello Strano Responsabile Regionale Coltello e Bastone siciliano (e presidente della Compagnia Storica Hespero APS), e Salvatore Spinello Responsabile regionale della formazione e presidente provinciale ASI Caltanissetta in collaborazione con il Comitato Regionale ASI Sicilia presieduto da Maria Tocco e il Comitato Provinciale di Catania presieduto da Angelo Musumeci.

Erano presenti all’evento anche Andrea Tricoli, responsabile regionale Asi tiro con l’arco; Giuseppe Fichera, responsabile regionale Asi musici e sbandieratori; Roberto Naro, responsabile public relations Asi rievocazione storica.

La due giorni è stata così divisa:

Giorno 29 dicembre. È stato realizzato un convegno all’interno del Castello Ursino, per ricordare ed approfondire la figura di Federico III, il tutto allietato da interventi musicali a tema medievale realizzati dalla Compagnia La Giostra. Gli otto relatori che hanno condotto la conferenza sono storici di indubbio spessore e nomi di altissimo livello in ambito nazionale e non solo.

Paola Marchese, scrittrice, ricercatrice appassionata di storia medievale.

Giuseppe Privitera Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Stella al Merito del Lavoro, Presidente della Sezione di Siracusa de La città ideale 2014. Nonché formatore ASI.

Avv. Silvestro Polizzi, Presidente della Sezione di Catania de La città ideale 2014.

Prof. Pietro Colletta, docente universitario all’Università Kore di Enna, e tra i più importanti medievisti in Italia.

Prof. Domenico Chisari docente di Lettere, già Presidente di SiciliAntica Paternò e autore di opere a carattere storico-divulgativo. Ha curato alcuni lavori realizzati dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania in collaborazione con l’Assessorato regionale BB. CC. AA.

Giuseppe Barbagiovanni, laureato in Economia, esperto e specializzato in fotografia scientifica, aerea, subacquea e archeologica monumentale. Dal 1999, fotografo di fiducia della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania sez. III archeologica. Attuale tesoriere regionale di SiciliAntica.

Alfio Mirenna, funzionario del Ministero della Giustizia e attuale vice presidente della sezione di Paternò di SiciliAntica.

Nunzio Condorelli Caff, avvocato e Presidente Regionale di SiciliAntica.

Giorno 30 dicembre. È stato dedicato alle esibizioni di gruppi ed artisti. Il tutto ha avuto inizio con un corteo che è partito da Villa Bellini e si è concluso davanti alla suggestiva location del Castello Ursino di Catania.

Le Associazioni e artisti partecipanti:

Agro Priolese APS (musici e sbandieratori, gruppo corteo storico e scuola d’arme)

Stefania Bruno (san dart)

Asd Acams Aps gruppo guerrieri Ravim (arceria storica)

Compagnia della Girandola (giullaria)

Santenius et Moglierum (trampoli)

Musici, Sbandieratori e corteo Storico Ibla Major

Messer Lislù (Luca Lisi, presentatore e gran cerimoniere)

Donnalisa e i Timpanetti (musica medievale itinerante)

Ass. La Rupe Officina Medievale – Enna (corteo storico e danze)

Associazione Culturale Ventimiglia (corteo storico e danze)

Compagnia del Vespro (allestimenti, grafica e living history)

Ludovico Dimezzato (alias Daniele Sardella, giullaria e attività circensi)

Ass. Giovan Guerino – Montalbano (corteo storico e abiti di pregiata sartoria storica)

Musici e Sbandieratori Città di Randazzo

Associazione Auricella, corteo storico e gruppo di scherma Methodos

Compagnia del carrubo (allestimenti, esposizione e dimostrazione di armi e armature)

Pendragon (musica celtico-medievale)

Compagnia teatrale federiciana (teatro e drammatizzazione storica)

La taverna del folletto Brillo (degustazione di ippocrasso e altre bevande medievali)

FareMusica Aps (direzione artistica e organizzazione)

Compagnia Storica Hespero (organizzazione)

Sicilia Arte e Virtù più altri (mercatino storico – tematico)

“Abbiamo realizzato un grandissimo evento, che sarà sicuramente una pietra miliare nell’ambito della Rievocazione Storica”. Afferma il Presidente Spinello, ed aggiunge. “Abbiamo voluto unire mondo accademico con la forza espressiva dell’arte. Perché fare rievocazione storica significa far rivivere la storia, renderla tangibile e viva, ad appannaggio di tutti, affinché possano rivivere ai nostri giorni i fasti di un tempo fin troppe volte dimenticati”. Unire la storia e la cultura con l’espressione artistica è un soluzione ibrida ma originale che consente a tutti di sentirsi inclusi e parte dell’evento”. Poi conclude: “Il Settore rievocazione storica, qui in Sicilia, sta facendo da traino al Terzo Settore, molte sono state le nuove associazioni che si stanno avvicinando in ASI grazie all’eccelso lavoro svolto dai nostri responsabili e in particolare modo da Gianfranco Rafalà”.



Leggi la notizia sul sito Asi