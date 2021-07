Rifiuti, scoperto maxi traffico illecito di scarti tessili

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Firenze hanno scoperto un maxi traffico illecito di scarti tessili che da Prato finivano in Veneto e in Campania. Al termine dell'operazione 'La via degli stracci', la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze ha emesso 25 avvisi di conclusione indagini per associazione a delinquere, truffa e gestione illecita di rifiuti.