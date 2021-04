Rifiuti, Vadalà confermato commissario unico bonifiche

Il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà confermato Commissario Unico per la realizzazione degli interventi per la bonifica delle discarica in infrazione Ue. La conferma è stata deliberata nel Consiglio dei Ministri di ieri sera. Sulla base di tale delibera, il Commissario Vadalà potrà continuare a operare in ambito nazionale per la risoluzione della condanna della Corte di giustizia Ue ponendo in sicurezza e a norma le discariche abusive con l’estensione dei poteri commissariali per altri siti.

“Sono molto compiaciuto della conferma del Governo, che ci permetterà di continuare verso il completamento e risoluzione definitiva della problematica legata alla condanna europea del 02 dicembre 2014, secondo il nuovo quadro normativo del Decreto Clima - dichiara il Generale Giuseppe Vadalà - La delibera governativa sottolinea il buon lavoro svolto finora a dimostrazione dell’interesse del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, di lavorare per il risanamento del Paese, ponendo la bonifica dei territori quale punto importante nell’agenda del ministero".

"Siamo orgogliosi - conclude - di lavorare a stretto contatto con il ministero della Transizione Ecologica al fine di eliminare la sanzione in capo al Paese, di bonificare le aree in infrazione e restituire le terre ai cittadini. Tale proposta del ministro sottolinea come sia rilevante, nella politica ambientale del nuovo ministero, la volontà di salvaguardia dell’ambiente e la tutela del benessere, finalizzata alla salute delle collettività”.

"La nomina del Generale Vadalà è una buona notizia per il Paese, visti i risultati fino ad ora conseguiti e le sfide che abbiamo di fronte. Al commissario unico Vadalà, i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che continuerà a fare bene e a contribuire alla bonifica del Paese”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sulla conferma del generale.