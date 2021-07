Allarme di Gratteri per il quale l'improcedibilità riguarderà il 50% dei processi gravi

La riforma Cartabia va modificata. A chiederlo sono le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione giustizia. "La riforma del processo penale messa a punto dalla ministra Marta Cartabia deve essere modificata" scrivono in una nota, dopo l'allarme lanciato da Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, per il quale l'improcedibilità "riguarderà il 50% dei processi gravi".