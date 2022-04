Riforma Cartabia sulle crisi d’impresa: Primo convegno dopo il varo del consiglio dei ministri

Torino 07/04/2022 - Si terrà oggi pomeriggio a Torino, presso il Dipartimento di eccellenza di Giurisprudenza, il convegno sulla recentissima riforma delle imprese in crisi varata dal Ministro Cartabia e approvata giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Un’importante occasione di confronto su temi cari non solo agli addetti ai lavori, ma anche al mondo produttivo e istituzionale.

Tanti i nomi noti, dai professori Gastone Cottino, Stefano Ambrosini, Alberto Jorio e Paolo Montalenti agli ex magistrati Renato Rordorf, già primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione, e Luciano Panzani, già presidente della Corte d’Appello di Roma.

L’occasione è la presentazione del volume in onore di Jorio, curato da Ambrosini, entrambi noti esperti di crisi aziendali. I relatori hanno tutti un profilo di livello nazionale. Montalenti e Ambrosini, in particolare, sono stati per otto anni consiglieri della Compagnia di San Paolo, primo azionista di Intesa Sanpaolo, e hanno presieduto entrambi la commissione statuto e regolamenti dando vita allo statuto tuttora vigente. Cottino e Ambrosini sono stati, a distanza di circa trent’anni, presidenti di Finpiemonte, la seconda più grande finanziaria regionale italiana. Un parterre di giuristi di fama, insomma, per affrontare un tema più che mai di grande rilevanza e attualità.