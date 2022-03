Riforma catasto, ancora niente accordo: si lima emendamento Fi-Lega

Riforma fiscale e nodo catasto, la quadra non c’è ancora. Ma sarebbe un errore parlare di fumata nera. Dopo l’incontro a Palazzo Chigi tra il capo di gabinetto Antonio Funiciello e la delegazione di Fi capitanata da Paolo Barelli -presenti anche Alessandro Cattaneo e Antonio Martino- si continua a lavorare all’emendamento sul catasto, ossia sulla proposta di mediazione sulla quale sono concentrati Fi e Lega. Dopo l'incontro con Funiciello, i parlamentari azzurri hanno fatto rientro a Montecitorio per mettere a punto le modifiche che potrebbero mettere d'accordo le parti.

Lega e FI hanno intanto chiesto la sospensione dei lavori della commissione Finanze per svolgere una riunione di maggioranza per discutere la proposta di nuova formulazione dell’art 6 della riforma del Fisco, quella sul catasto appunto. Il capogruppo di Fi alla Camera Barelli e il deputato azzurro Cattaneo stanno quindi tornando a Palazzo Chigi per una nuova interlocuzione sul testo.